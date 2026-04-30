Il programma “Splendida cornice” condotto da Geppi Cucciari torna su Rai 3 in prima serata alle 21,20. La puntata del 30 aprile 2026 sarà trasmessa in una cornice curata e ricca di ospiti, con anticipazioni che ne svelano alcuni dettagli. La conduttrice si prepara a guidare gli spettatori attraverso un appuntamento che combina intrattenimento e momenti di approfondimento. La trasmissione si svolge in un contesto che valorizza l’atmosfera serale e il pubblico a casa.

Splendida cornice è il programma condotto da Geppi Cucciari in onda su Rai 3 in prima serata alle 21,20. L’attrice e comica sarda partirà dalla gente, dalle loro storie, dalle notizie della settimana e dai suoi interpreti, da piccole perle di ogni forma dell’arte che meritano un riflettore e uno sguardo a volte divertito, a volte complice, ma sempre curioso. Di seguito le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera, 30 aprile 2026. Dove vedere Splendida cornice in diretta tv e in streaming? Appuntamento con lo show di Geppi Cucciari su Rai 3 alle ore 21,20 questa sera, giovedì 30 aprile 2026, alle ore 21.20. Se non siete a casa potete seguirlo o recuperarlo su RaiPlay.🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Splendida cornice, Geppi Cucciari su Rai 3: anticipazioni e ospiti, 30 aprile 2026

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