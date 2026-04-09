. Splendida cornice è il programma condotto da Geppi Cucciari in onda su Rai 3 in prima serata alle 21,20. L’attrice e comica sarda partirà dalla gente, dalle loro storie, dalle notizie della settimana e dai suoi interpreti, da piccole perle di ogni forma dell’arte che meritano un riflettore e uno sguardo a volte divertito, a volte complice, ma sempre curioso. Di seguito le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera, 9 aprile 2026. Anticipazioni e ospiti. Tra gli ospiti della puntata, i cantautori Manuel Agnelli, con il progetto “Suoni dal futuro”, e Ermal Meta, al centro di un momento musicale speciale insieme alla padrona di casa Geppi Cucciari sulle note di “Felicità” e “Stella stellina”. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Splendida cornice, Geppi Cucciari su Rai 3: anticipazioni e ospiti, 9 aprile 2026

Splendida cornice, Geppi Cucciari su Rai 3: anticipazioni e ospiti, 2 aprile 2026Splendida cornice è il programma condotto da Geppi Cucciari in onda su Rai 3 in prima serata alle 21,20.

Splendida cornice, Geppi Cucciari su Rai 3: anticipazioni e ospiti, 5 febbraio 2026Splendida cornice è il programma condotto da Geppi Cucciari in onda su Rai 3 in prima serata alle 21,20.

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Splendida Cornice stasera su Rai 3: anticipazioni e ospiti del 9 aprileQuesta sera Splendida Cornice con Geppi Cucciari in prima serata su Rai 3 e RaiPlay. Ospiti Manuel Agnelli, Ermal Meta e Francesco Salvi tra musica, ironia e intrattenimento dal vivo. movieplayer.it

Splendida Cornice su Rai3 con Geppi Cucciari: ospiti puntata 9 aprileVa in onda stasera, giovedì 9 aprile 2026 su Rai3 a partire dalle 21.25, una nuova puntata di Splendida Cornice, il programma presentato da Geppi Cucciari. Un talk show alternativo prodotto da Rai Cul ... radiomusik.it

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L’intrattenimento intelligente del giovedì sera con la #SplendidaCornice di Geppi Cucciari vola 7,6% e 1.140.000 telespettatori su Rai 3. #AscoltiTv x.com