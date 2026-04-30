Splendida Cornice Claudia Gerini e Tosca tra gli ospiti

Nella serata di giovedì, Rai Cultura trasmette un nuovo episodio di Splendida Cornice, il programma condotto da Geppi Cucciari. Tra gli ospiti della puntata ci sono l’attrice Claudia Gerini e Tosca. La trasmissione viene proposta come consueto appuntamento della prima serata di Rai 3, con l’obiettivo di proporre interviste e approfondimenti. La puntata si svolge in una cornice suggestiva.

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