Venerdì 1 maggio 2026 alle 15:00 si gioca la partita tra Spezia e Venezia nel penultimo turno di Serie B. La capolista, che cerca la promozione diretta, affronta una squadra in difficoltà, a rischio retrocessione. Le formazioni ufficiali, le quote e i convocati sono stati comunicati, e si attendono aggiornamenti sui pronostici prima del calcio d’inizio. La gara si svolge al “Picco”, con le due squadre pronte a scendere in campo.

Penultimo turno di Serie B e un Venezia ad un passo dall’immediato ritorno in massima serie affronta uno Spezia sull’orlo del baratro. I liguri hanno perso malamente a Catanzaro venendo scavalcati da Reggiana e Pescara in classifica, e la situazione adesso è estremamente complicata: anche fare 6 punti potrebbe non bastare per evitare un ritorno in C dopo 14 anni divisi. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Spezia-Venezia (venerdì 01 maggio 2026 ore 15:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici, convocati. Match point per la capolista al “Picco”

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