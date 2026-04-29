Spese Facili assolti definitivamente Spacca e Bugaro | chiuso dopo 13 anni il caso dei rimborsi nelle Marche
Dopo tredici anni si conclude finalmente con un’assoluzione definitiva il procedimento giudiziario riguardante i rimborsi delle spese nelle Marche, con le decisioni che hanno coinvolto due personaggi pubblici. La vicenda, nota come “Spese Facili”, ha tenuto banco nel panorama politico locale per un lungo periodo. Le sentenze definitive sono state emesse nelle ultime settimane, chiudendo così un caso che ha attirato l’attenzione dell’opinione pubblica e dei media.
ANCONA – Si chiude con un’assoluzione definitiva uno dei capitoli giudiziari più lunghi e discussi della politica marchigiana. L’ex presidente della Regione Marche Gian Mario Spacca e l’assessore regionale Giacomo Bugaro sono stati assolti dalla Corte d’Appello di Firenze nel processo sulle.🔗 Leggi su Anconatoday.it
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