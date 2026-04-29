Spese Facili assolti definitivamente Spacca e Bugaro | chiuso dopo 13 anni il caso dei rimborsi nelle Marche

Dopo tredici anni si conclude finalmente con un’assoluzione definitiva il procedimento giudiziario riguardante i rimborsi delle spese nelle Marche, con le decisioni che hanno coinvolto due personaggi pubblici. La vicenda, nota come “Spese Facili”, ha tenuto banco nel panorama politico locale per un lungo periodo. Le sentenze definitive sono state emesse nelle ultime settimane, chiudendo così un caso che ha attirato l’attenzione dell’opinione pubblica e dei media.