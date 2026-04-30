Un uomo italiano è stato arrestato in Spagna con l’accusa di aver sottratto denaro da slot machine situate in un porto locale. Secondo le autorità, l’indagato avrebbe utilizzato un inganno per svuotare le macchine. La polizia ha confermato che l’uomo, già condannato in Italia, rischia una pena complessiva di oltre sette anni di reclusione. L’indagine è ancora in corso per chiarire ulteriori dettagli sull’accaduto.

? Cosa sapere Arrestato in Spagna un uomo italiano per furti in slot machine nel porto.. L'indagato, già condannato a Pesaro, rischia sette anni e sette mesi di reclusione.. Un uomo italiano, già colpito da una condanna giudiziaria nel 2023, è stato catturato in Spagna dalle autorità locali insieme ai funzionari del Commissariato di Fano e dall’Interpol dopo essere stato identificato come il responsabile di un sistema di furti ai danni di aziende di noleggio di slot machine e macchine cambia denaro. Il cuore dell’operazione risale a un’attività situata nella zona del porto, dove la gestione formale del locale era affidata alla convivente dell’uomo.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Spagna: preso l’italiano che svuotava le slot machine con un inganno

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