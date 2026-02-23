Banda arrestata | furti a slot machine con furgoni rubati

Tre uomini rumeni residenti ad Ancona sono stati arrestati dai carabinieri tra venerdì e sabato notte. La banda aveva rubato furgoni e usato i veicoli per compiere furti a slot machine nei bar della zona. Le forze dell’ordine hanno intercettato i veicoli sospetti durante un controllo stradale, trovando arnesi da scasso e denaro proveniente dai colpi. Le indagini proseguono per verificare altri eventuali furti commessi dalla stessa gang.

Sommario. Una banda di tre uomini, tutti di nazionalità rumena e residenti ad Ancona, è stata arrestata nel cuore della notte tra venerdì e sabato dai carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Jesi e dai colleghi di Ancona. I tre, di 30, 39 e 44 anni, sono stati catturati mentre rientravano nelle loro abitazioni dopo aver rubato un furgone per caricare slot machine e cambiamonete in esercizi pubblici. L’operazione è stata condotta nel territorio della Vallesina, dove la banda aveva già colpito in diverse occasioni. La retata notturna che ha sventato il piano dei ladri. Alle 2:30 di notte, tra venerdì e sabato, i carabinieri hanno messo fine alla corsa di una banda di professionisti del furto. 🔗 Leggi su Ameve.eu

