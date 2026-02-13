Cuffie sony over-ear sand pink disponibili ora

Sony lancia le nuove cuffie over-ear Sand Pink WH-1000XM6, pensate per chi cerca comfort e prestazioni elevate. La causa è la crescente domanda di dispositivi audio eleganti e funzionali, che uniscono stile e tecnologia. Questi modelli si distinguono per il loro colore rosa sabbia, che si abbina facilmente a diversi look, e per la cancellazione del rumore attiva, che permette di ascoltare musica senza distrazioni. Le nuove cuffie sono già disponibili nei negozi specializzati e online.

questo articolo presenta la novità Sand Pink delle Sony WH-1000XM6, cuffie over-ear caratterizzate da una cancellazione del rumore attiva di alto livello e da un design soft-touch. vengono esaminate la nuova colorazione, l'allestimento coordinato della custodia e la conferma che, a parte il colore, non sono presenti modifiche sostanziali. si delineano inoltre disponibilità, prezzo e la contemporanea uscita degli auricolari WF-1000XM6. wh-1000xm6 sand pink: la nuova colorazione disponibile online. la variante Sand Pink amplia l'offerta cromatica rispetto alle opzioni già disponibili: nero, Midnight Blue e Platinum Silver.

