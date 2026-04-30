Durante il Question Time del 27 aprile, Sonia Cannas ha parlato delle assunzioni per il sostegno 2026, evidenziando come la definizione dei decreti attuativi influenzi l'accesso ai posti attraverso gli elenchi regionali. La questione riguarda l'incertezza creata dalla tempistica di approvazione di questi decreti, che determina quando e come si procederà con le assunzioni. La normativa attuale lega le assunzioni alla pubblicazione dei decreti, lasciando alcuni aspetti ancora indefiniti.

? Cosa sapere Sonia Cannas analizza al Question Time del 27 aprile le assunzioni sostegno 2026.. L'emanazione dei decreti attuativi determina l'accesso ai posti tramite elenchi regionali.. Durante il question time trasmesso il 27 aprile 2026, l’esperta in materia scolastica Sonia Cannas ha analizzato le prospettive riguardanti gli elenchi regionali per il ruolo e la gestione delle posizioni relative al TFA sostegno. Il confronto, condotto da Andrea Carlino, ha messo in luce l’attesa per i decreti attuativi che definiranno l’accesso ai posti per ADSS nel contesto delle assunzioni docenti previste per il 2026. La guida normativa tra decreti attuativi e verifica dei titoli.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sostegno 2026: l’incertezza sui nuovi posti legata ai decreti

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