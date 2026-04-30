Sos denatalità

I dati più recenti sull’andamento demografico in Italia, e in particolare nelle Marche, continuano a segnalare un calo delle nascite. Istat ha pubblicato l’ultimo censimento, evidenziando una diminuzione significativa della popolazione residente. I numeri mostrano come la denatalità resti un problema aperto, con ripercussioni che si riflettono sulla struttura sociale e sulle future generazioni.

Guai a sottovalutare i campanelli d'allarme che per l'Italia - e le Marche in primis - continuano a suonare ogni volta che arrivano i nuovi dati sulla popolazione, vedi l'ultimo censimento Istat. Le nascite sprofondano ai minimi storici, addirittura i decessi le doppiano e la popolazione scivola via via verso la terza o la quarta età. Siamo sempre meno e siamo sempre più vecchi: è l'equilibrio precario sul quale si reggono a stento (finché durerà) il nostro sistema di welfare, ma anche e soprattutto il mondo del lavoro. In diverse regioni è già avvenuto il sorpasso, più pensionati che occupati. Pare quasi pleonastico dire che una società senza giovani e che fa sempre meno figli ha davanti un futuro difficile.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Notizie correlate

Leggi anche: La demografa. Minello parla di denatalità

Denatalità, Viterbo maglia nera del Lazio: i numeri allarmantiI dati Istat e l'analisi dell'Osservatorio vita e natalità confermano il primato negativo della Tuscia, con solo un figlio di media per ogni donna...