La demografa Minello parla di denatalità

Da lanazione.it 17 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una demografa ha commentato la questione della denatalità, evidenziando un aumento delle risorse destinate alle famiglie. Secondo i dati, l'importo annuo varia tra circa 7.400 e oltre 17.500 euro, mentre un’altra fonte indica un contributo mensile di 640 euro. Questi numeri riflettono le differenze nelle stime riguardanti gli incentivi economici per le famiglie.

Da 7.431,58 a un massimo di 17.585,78 euro all’anno, cifra che secondo un’altra fonte mensilmente ammonterebbe a 640 euro. Le voci sono autorevoli, rispettivamente Osservatorio Nazionale Federconsumatori e Banca d’Italia per il Nord, e guardano entrambe alle criticità del portafoglio cui si va incontro quando si sceglie di mettere al mondo un figlio. Moltiplichiamo quel dato mensile e proiettiamolo ai 18 anni del pargolo. A una famiglia un solo figlio può costare in questo periodo di vita circa 138mila euro. La visione, supportata anche dai dati, è quella della demografa Alessandra Minello che questo sabato (ore 17.30) porta alla libreria Lo Spazio (via Curtatone e Montanara 20-22) il suo ultimo libro dall’inequivocabile titolo " Senza figli. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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