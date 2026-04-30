Sorso espande la cultura | nasce il nuovo punto BookCrossing al parco

A Sorso apre un nuovo punto BookCrossing nel Parco Vita di via Marina, ampliando così le iniziative dedicate alla promozione della cultura e della lettura. L'amministrazione comunale ha deciso di installare questa postazione per favorire lo scambio di libri tra cittadini e visitatori, offrendo un’opportunità di accesso gratuito a testi di vario genere. L’obiettivo è incoraggiare la partecipazione della comunità in attività culturali all’aperto.

? Cosa sapere L'amministrazione di Sorso attiva un nuovo punto BookCrossing nel Parco Vita di via Marina.. L'iniziativa amplia il progetto culturale già presente in via Borio per favorire lo scambio.. L’amministrazione di Sorso ha attivato un nuovo punto BookCrossing all’interno del Parco Vita in via Marina, ampliando il progetto culturale già presente in via Borio per favorire lo scambio di libri tra i cittadini. La nuova cabina per la condivisione delle letture si inserisce nel più ampio percorso denominato Cultura e Tradizioni: Destinazione Sorso. L’obiettivo dichiarato è trasformare gli spazi pubblici della città in nodi di aggregazione sociale, dove il passaggio di un volume da una mano all’altra diventi un gesto quotidiano e spontaneo.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sorso espande la cultura: nasce il nuovo punto BookCrossing al parco Notizie correlate Leggi anche: Nel parco strappato al cemento nasce il nuovo bosco urbano di Roma nord Forestazione urbana, in città nasce un nuovo parco grazie al contributo di privati"Una bellissima quercia circondata da tigli e carpini per un totale di 35 nuovi alberi, oltre a panchine, cestini per i rifiuti e un impianto di...