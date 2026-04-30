Sorgenti di Canistro | l’Abruzzo rilancia dopo lo stallo del Tar

L’Abruzzo ha annunciato il rilancio delle Sorgenti di Canistro dopo uno stallo legale presso il Tribunale Amministrativo Regionale. L’ente regionale ha comunicato che il prossimo 30 aprile 2026 sarà avviata una nuova manifestazione di interesse da parte di Areacom, coinvolgendo nuovamente il progetto legato alle sorgenti. La decisione arriva dopo una fase di attesa e di valutazioni legali sul procedimento amministrativo.

? Cosa sapere Areacom lancia il 30 aprile 2026 nuova manifestazione d'interesse per le sorgenti di Canistro.. La procedura segue la sentenza del Tar che ha annullato i precedenti progetti aziendali.. La Regione Abruzzo, tramite l’ente Areacom, ha lanciato il 30 aprile 2026 una nuova manifestazione di interesse per le sorgenti Sant’Antonio-Sponga e Fiuggino, dando finalmente un segnale concreto dopo anni di stallo nelle acque minerali di Canistro. L’obiettivo della procedura è raccogliere informazioni strategiche per arrivare a un eventuale affidamento tramite concessione pluriennale. Si tratta di un passo decisivo per lo sfruttamento delle risorse idriche locali, un tema che incide profondamente sul bilancio e sul futuro del territorio.🔗 Leggi su Ameve.eu

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