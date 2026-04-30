Sono alla 24esima settimana e soffro di prurito diffuso | è normale?

Una donna alla 24ª settimana di gravidanza ha riferito di aver iniziato a sentire un prurito diffuso su tutto il corpo, con maggiore intensità nelle ore serali e notturne. La donna ha precisato che questa è la sua prima gravidanza e ha chiesto se questa condizione sia normale. La richiesta riguarda la presenza di sintomi che si sono manifestati negli ultimi giorni, senza ulteriori dettagli su eventuali altri disturbi o cambiamenti.

Buongiorno dottoressa, sono alla 24ª settimana della mia prima gravidanza e negli ultimi giorni ho iniziato ad avere un prurito diffuso su tutto il corpo, soprattutto la sera e durante la notte. Non ho sfoghi evidenti sulla pelle, ma il fastidio è tale da svegliarmi più volte. Ho letto su internet della colestasi gravidica e ora sono molto preoccupata. All’ultima visita gli esami erano nella norma, ma questo sintomo mi mette in ansia. È qualcosa che può comparire improvvisamente? Quali esami dovrei fare per escludere problemi più seri? Grazie mille. La colestasi gravidica si può diagnosticare tempestivamente patendo dal sintomo e proseguendo con esami ematochimici specifici prescritti dal ginecologo.🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it © Gravidanzaonline.it - “Sono alla 24esima settimana e soffro di prurito diffuso: è normale?” Notizie correlate Leggi anche: Vondrousova e il giallo del test antidoping rifiutato: "Soffro di stress, quando sono arrivati di notte..." Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Fine settimana con i bambini: dal 24 al 26 aprile; Neonata prematura di 24 settimane torna a casa: decisivi tre mesi in Tin al Sant’Anna; Weekend a Roma: 13 eventi da non perdere sabato 25 e domenica 26 aprile; Dai vaccini tradizionali al virus respiratorio sinciziale: ecco perché tutelare i bambini fin dalla nascita. Alla nascita pesava poco più di seicento grammi: dopo tre mesi di TIN all’ospedale Sant’Anna A. torna a casaLa bimba è nata alla 24esima settimana. Il racconto della mamma dall'iniziale paura al lungo percorso sempre supportata dal personale della neonatologia ... varesenews.it Negli ultimi anni è diventata sempre più diffusa un’abitudine sbagliata. Usare la “104” come sinonimo di incapacità, di errore, di stupidità. Frasi come quella che ho sentito oggi non sono solo infelici. Sono il segno di una mancanza di consapevolezza. La legg - facebook.com facebook Tifosi interisti, quali sono i vostri voti #Inter x.com