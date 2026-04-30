Sondrio Carlos Bernardes incanta lo Spazio Generali | Nel tennis serve testa non solo talento

A Sondrio, lo spazio Generali ha ospitato un incontro con Carlos Bernardes, arbitro di tennis con quarant’anni di carriera e oltre ottomila partite arbitrate. Durante l’evento, ha parlato dell’importanza della concentrazione e della testa nel gioco, sottolineando che nel tennis il talento da solo non basta. Bernardes ha condiviso anche alcuni aneddoti delle sue esperienze sui campi e dei numerosi incontri con i più grandi giocatori mondiali.

Quarant’anni di carriera ai massimi livelli, oltre ottomila partite arbitrate e più di venticinque numeri uno del mondo incontrati sul campo: sono numeri che raccontano solo in parte la straordinaria esperienza di Carlos Bernardes, protagonista dell’incontro che si è tenuto ieri pomeriggio allo.🔗 Leggi su Sondriotoday.it Notizie correlate Bernardes: "Review nel tennis? Meno decisioni per l'arbitro, ma rischia di diventare un videogioco"L’introduzione della video review anche a Wimbledon segna un passaggio simbolico per uno sport da sempre sospeso tra tradizione e innovazione. Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Sondrio, Carlos Bernardes incanta lo Spazio Generali: Nel tennis serve testa, non solo talento; La gente dimentica che sono ragazzi: Carlos Bernardes incanta Sondrio. Carlos Bernardes: Con la tecnologia ridimensionato il ruolo dell’arbitroWimbledon apre alla video review, e per Carlos Bernardes non è una sorpresa. Nell’intervista raccolta da Federica Cocchi de La Gazzetta dello Sport il decano dei giudici di sedia legge la scelta come ... ubitennis.com Carlos Bernardes, arriva da Gorle il leggendario giudice di sedia che ha diretto la finale di SinnerL’arbitro brasiliano ha diretto oltre 8mila partite in quarant’anni: chiuderà la sua carriera a Màlaga in Coppa Davis. E da quasi 15 anni vive nella Bergamasca La sua voce durante i match è quella che ... bergamonews.it La Provincia Unica TV. . Una carriera lunga oltre quarant’anni, più di 8.000 partite dirette e i più grandi campioni del mondo arbitrati. Il brasiliano Carlos Bernardes è stato protagonista allo Spazio Generali di Sondrio, dove ha raccontato il dietro le quinte del te - facebook.com facebook