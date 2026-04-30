' Social Pedalèda' soddisfazione degli organizzatori | Oltre 300 partecipanti tra sport famiglie e sostenibilità

Si è conclusa la seconda edizione della Social Pedalèda, un evento cicloturistico che si è svolto domenica 26 aprile 2026, collegando Cesena a Cesenatico lungo la Ciclovia del Pisciatello. Oltre 300 persone hanno partecipato, tra sportivi, famiglie e sostenitori della mobilità sostenibile. Gli organizzatori hanno espresso soddisfazione per la partecipazione e l’atmosfera vissuta durante l’evento.

Si è conclusa la seconda edizione de “La Social Pedalèda”, l’evento cicloturistico che domenica 26 aprile 2026 ha unito Cesena a Cesenatico lungo la Ciclovia del Pisciatello. “Dopo l’ottimo esordio del 2025 - informa una nota - la manifestazione ha registrato una crescita significativa, superando.🔗 Leggi su Cesenatoday.it Notizie correlate Pedali, sorrisi e spiedini: torna la "Social Pedalèda" tra le due ruote e i sapori dell'AdriaticoDopo la prima edizione e la recente partecipazione alla Fiera del Cicloturismo di Padova, La Social Pedalèda si prepara a tornare anche nel 2026,... Da Cesena a Cesenatico . Torna la Social PedalèdaIn bici senza cronometro, da Cesena a Cesenatico, pedalando in compagnia, mettendo da parte idee di fuga e pensando piuttosto a godersi il momento,...