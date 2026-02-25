slalom gigante in pista 300 sciatori cuccioli e baby

Un evento ha attirato 300 giovani sciatori cuccioli e baby in Val Gerola, a causa di una tappa del circuito Schena Generali. La gara si svolge sulla pista locale, dove i partecipanti dimostrano le loro abilità in uno slalom gigante. I piccoli atleti, accompagnati dai loro allenatori, si sfidano tra curve e ostacoli. La competizione rappresenta un’importante occasione di crescita per i talenti emergenti dello sci alpino nella zona. La giornata prosegue con altre sfide sulla stessa pista.

Che successo, in Val Gerola, per la tappa del circuito Schena Generali, allestito in provincia di Sondrio per i giovani talenti dello sci alpino tesserati negli sci club presenti sul territorio. Una kermesse che da parecchi anni ha il pregio di essere il trampolino di lancio di tutti i futuri campioni valtellinesi dello sci alpino: da Deborah Compagnoni a Giorgio Rocca, tanto per citare i due che hanno ottenuto i risultati migliori in tutto il mondo, tutti i giovanissimi sciatori hanno iniziato a far vedere il loro talento in questo circuito ora supportato da Schena Generali. Nella giornata di domenica il circuito ha fatto tappa in Val Gerola, dove 300 piccoli sciatori delle categorie cuccioli e baby hanno disputato uno slalom gigante in manche unica sulla pista Salmurano Est per l’organizzazione del Reit Ski Team Bormio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Sci, slalom Val d'Isere: grandissima rimonta di Alex Vinatzer da 25° a 4°, è tra i migliori in gigante e in slalomAd Val d'Isere, Alex Vinatzer ha effettuato una straordinaria rimonta nello slalom, passando dalla 25ª alla 4ª posizione.

Grande divertimento a Madesimo per i baby sciatori del Circuito Schena GeneraliA Madesimo, quasi 300 bambini tra i 3 e i 7 anni hanno partecipato alle gare del Circuito Schena Generali 20252026, perché il Circolo Sciatori ha deciso di organizzare un evento dedicato ai più piccoli.

Temi più discussi: Brignone oro nel gigante e Vittozzi nel biathlon. Argento azzurro nello snowboard e bronzo nel fondo; Brignone immensa, è medaglia d'oro anche in gigante: rivivi il LIVE!; Federica Brignone oro in Slalom Gigante: è doppietta storica alle Olimpiadi! · Risultati sci oggi; Federica Brignone nella leggenda: è oro anche nel gigante! Della Mea quarta.

Slalom gigante, in pista 300 sciatori cuccioli e babyChe successo, in Val Gerola, per la tappa del circuito Schena Generali, allestito in provincia di Sondrio per i ... ilgiorno.it

Classifica gigante maschile Olimpiadi Bormio 2026L'olimpiade dello sci alpino riparte dalle nevi di Bormio. Sabato 14 febbraio, alle ore 10:00 scatta la prima manche dello slalom gigante maschile ... discoveryalps.it

In corso a Montecampione la gara inter sezionale di slalom gigante - facebook.com facebook

Lo Slalom Gigante, con Federica Brignone che ha conquistato la seconda Medaglia d'Oro, è stato visto – dalle 13.29 alle 14.51 - da 4 milioni 550 mila spettatori, pari al 30,6% di share. #AscoltiTv #MilanoCortina2026 x.com