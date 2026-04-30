Simeone insiste che il pareggio dell’andata dell’Atletico contro l’Arsenal non sia dovuto alla sfortuna

L’allenatore dell’Atletico ha dichiarato che il pareggio ottenuto contro l’Arsenal all’andata non è stato causato dalla sfortuna. La sua posizione è stata riportata da un sito inglese, che ha pubblicato un articolo poco fa. La partita si è conclusa con un risultato di parità, e l’allenatore ha insistito sulla sua interpretazione degli eventi. La notizia viene diffusa per completezza e per informare i lettori sui commenti ufficiali.

Riportiamo fedelmente a voi lettori poco avvezzi con la lingua inglese l’articolo apparso poco fa da un sito inglese. Se volete cimentarvi con la lettura in lingua originale trovate il link alla fine dell’articolo. Diego Simeone ritiene che il motivo per cui l’Atletico Madrid ha pareggiato l’andata della semifinale di Champions League contro l’Arsenal sia stata una mancanza di precisione nel finalizzare, piuttosto che la sfortuna. Il rigore di Julian Alvarez ha visto la gara di andata finire in parità al Riyadh Air Metropolitano dopo che Viktor Gyokeres ha segnato un suo calcio di rigore nel primo tempo. Questa è stata la prima partita della fase a eliminazione diretta di Champions League con più di un gol, il 100% dei quali è arrivato ai rigori, dalla finale del 2001 (Bayern Monaco – Valencia 1-1).🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - Simeone insiste che il pareggio dell’andata dell’Atletico contro l’Arsenal non sia dovuto alla sfortuna Notizie correlate L’attacco è la miglior difesa dell’Atletico contro lo Yamal, dice SimeoneRiportiamo fedelmente a voi lettori poco avvezzi con la lingua inglese l’articolo apparso poco fa da un sito inglese. Atletico Madrid-Club Brugge (Champions League, 24-02-2026 ore 18:45): formazioni, quote, pronostici. Si riparte dal pareggio dell’andataMartedì notte arriverà un verdetto molto importante per la stagione dell’Atletico Madrid: gli spagnoli affronteranno il Club Brugge nel ritorno dei... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Arteta non si accontenta del pari contro Simeone, suo modello; Hanno truffato l’Aqp, la Procura insiste: i quattro avvocati vanno arrestati; LIVE Serie A - Torino-Inter 0-1 (25') - La sblocca Thuram al 23'; LIVE Serie A - Torino-Inter 2-2 - Finisce così. Simeone snobba Psg-Bayern: Tanti gol? Da allenatore non c'è molto da essere soddisfatti...Il tecnico dell'Atletico Madrid, nel postgara del match contro l'Arsenal, non si è sottratto a un commento sull'altra semifinale di andata di Champions League ... corrieredellosport.it Torino, Simeone va in doppia cifra ma il futuro resta un rebus: Penso solo al presenteContro l’Inter è stata una rimonta da Toro, come poche altre ce n’erano state in stagione. Perché troppo spesso era capitato. tuttomercatoweb.com Ravenna, il sindaco Barattoni insiste: “La piattaforma Eni Angela Angelina va chiusa” - facebook.com facebook