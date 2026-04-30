A San Donato, agenti di polizia e controllori sono presenti sull'hub di trasporto pubblico per effettuare verifiche sui titoli di viaggio e garantire la sicurezza. Sono stati attivati controlli con l'uso di bodycam e si svolgono pattugliamenti regolari su metro e bus. Questa presenza mira a prevenire comportamenti illeciti e assicurare un servizio più sicuro per i passeggeri.

? Cosa sapere Polizia e controllori presidiano l'hub di San Donato per verificare titoli di viaggio e sicurezza.. Dal 2025 i controller di Autoguidovie utilizzeranno bodycam per gestire le criticità sui mezzi.. Le forze dell’ordine e i controllori del trasporto pubblico hanno presidiato la stazione di San Donato Milanese, capolinea della linea M3, in un’operazione congiunta volta a verificare la regolarità dei titoli di viaggio e a incrementare la sicurezza per passeggeri e operatori. L’attività di controllo, che ha coinvolto i flussi di autobus e metropolitana in arrivo e in partenza dall’hub, ha la partecipazione coordinata di diverse realtà: Autoguidovie, ATM e Star Mobility hanno lavorato fianco a fianco con il Commissariato di Mecenate della Polizia di Stato e con la Polizia Locale, impegnata nel monitoraggio del territorio.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sicurezza a San Donato: presidio su metro e bus con bodycam e controlli

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