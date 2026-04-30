Si è spento a 94 anni Lino Villa storico barbiere conselicese

È deceduto all’età di 94 anni presso l’ospedale di Lugo il conselicese Lino Villa, noto come storico barbiere di bottega del paese. Villa aveva dedicato più di cinquant’anni alla professione, diventando una figura riconosciuta tra i residenti. La sua morte è stata confermata dai familiari, che hanno comunicato la notizia ai conoscenti e amici.

Si è spento a 94 anni all’ospedale di Lugo il conselicese Lino Villa, una storica figura di barbiere di bottega che ha accompagnato per oltre mezzo secolo la vita del mondo paesano. Un onorato servizio, quello del barbiere Villa, iniziato come garzone di bottega, nel 1947, nella frazione di Borgo Serraglio, dove allora abitava, per poi proseguire questa sua attività nella frazione di Chiesanuova ed in seguito nel paese di Conselice. La sua grande passione per questo lavoro lo aveva poi portato a migliorare la sua professionalità frequentando appositi corsi promossi dalla sua associazione: il tutto per ottenere prima il ‘ Diploma di maestro acconciatore maschile ’ ed inseguito anche un ‘Diploma di insegnante maestro acconciatore maschile’.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Si è spento a 94 anni Lino Villa, storico barbiere conselicese Notizie correlate Leggi anche: Politica in lutto, lo storico volto si è spento a 60 anni Leggi anche: Bruno Contrada si è spento all’età di 94 anni: dalla carriera investigativa a Palermo, fino al controverso processo sui legami tra servizi segreti e criminalità