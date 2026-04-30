Tra i prodotti per la cura dei capelli più richiesti ci sono gli shampoo alla cheratina, noti per le loro proprietà riparative e anti-crespo. Questi shampoo, formulati con una composizione leggera, sono studiati per detergere delicatamente i capelli eliminando lo sporco e allo stesso tempo trattare la chioma. Tra le varie opzioni disponibili, ci sono quelle pensate per aumentare il volume, riparare i danni o ridurre l’effetto crespo, offrendo soluzioni specifiche per ogni esigenza.

I molteplici benefici dello shampoo alla cheratina sono assicurati proprio dall'ingrediente chiave al cuore della loro formula: la cheratina, appunto. Proteina fibrosa naturale prodotta dal nostro corpo, costituisce uno dei principali componenti strutturali di capelli, unghie e pelle. Nei capelli, rappresenta fino al 90% della loro composizione e ne determina forza, elasticità e resistenza. A ridurne la presenza all'interno della fibra capillare sono fattori comuni come stress, trattamenti chimici, strumenti a caldo e agenti atmosferici, che possono progressivamente degradarla, lasciando i capelli sfibrati, spenti e crespi. Nella...🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Shampoo alla cheratina, i 16 migliori ad azione anti-crespo, riparatrice o volumizzante

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