Sfida al Comune | il Commissario svela i nodi critici ai candidati

Il 29 aprile, la commissaria Giuliana Perrotta ha incontrato i candidati Nargi, Festa e Pizza per discutere delle questioni principali che coinvolgono il Comune. Durante l'incontro, sono stati affrontati vari temi legati alla gestione e alle criticità dell'ente locale. La riunione si è concentrata sulla condivisione di informazioni riguardo alle problematiche attuali e alle possibili soluzioni, senza entrare in dettagli politici o opinioni personali.

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