Messina sfida elettorale | 26 liste e 5 candidati per il Comune

A Messina si avvicinano le elezioni comunali di maggio, con 26 liste presentate e cinque candidati in corsa per la carica di sindaco. Le candidate sono state depositate ufficialmente e la campagna elettorale sta entrando nel vivo. Gli elettori avranno la possibilità di scegliere tra diverse proposte e programmi, in un quadro che si sta definendo nei dettagli in vista del voto imminente.

? Cosa sapere Messina, depositate 26 liste per le elezioni amministrative di maggio con 5 candidati.. La frammentazione politica tra Sciacca, Valvieri, Russo, Scurria e Federico apre la campagna.. Ventisei liste ufficiali sono state depositate oggi, mercoledì 29 aprile 2026, per la sfida amministrativa che vedrà Messina scegliere il proprio nuovo governo nelle prossime tornate elettorali di maggio. Il quadro si è cristallizzato con la consegna dei simboli e dei nomi che si contenderanno la guida della città, delineando un campo composito che vede impegnati cinque aspiranti alla carica di sindaco. I protagonisti del voto e le forze in campo. La competizione per il palazzo comunale si struttura attorno a cinque figure chiave che rappresentano diverse visioni per il futuro della città.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Messina, sfida elettorale: 26 liste e 5 candidati per il Comune Notizie correlate Leggi anche: Taccuino elettorale: tutti gli impegni dei candidati a sindaco e delle liste Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Messina, il nodo delle firme agita la campagna elettorale: scontro totale tra Sud Chiama Nord e centrodestra; Messina, sondaggio Swg: Federico Basile avanti oltre il 50%, sfida a distanza con Scurria e Russo; Campagna elettorale in alta quota per Sara Battisti; Verso il voto a Messina, mancano le firme a Sud chiama Nord. Scurria tende la mano: Pronto ad aiutare Basile. Messina al bivio: elezioni, Ponte e 600 milioni per decidere il futuro della cittàA poche settimane dalle elezioni amministrative, Messina si ritrova a fare i conti con una campagna elettorale che scorre senza grandi scosse, mentre sullo sfondo si muovono partite ben più […] ... blogsicilia.it Elezioni Comunali Messina 2026, le liste sono 26: tutti i NOMI degli 827 candidati al consiglio comunale | ELENCHI - facebook.com facebook