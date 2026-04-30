Servizio civile universale in un anno raddoppiate le domande L' assessore Battino | Lavoriamo per aumentare ulteriormente le opportunità

Nel corso dell’ultimo anno, il numero di domande per il Servizio Civile Universale nel Comune di Ancona è passato da circa metà a più della doppia cifra. L’assessore competente ha dichiarato che si stanno facendo sforzi per ampliare ulteriormente le possibilità di partecipazione. La crescita delle richieste indica un interesse crescente tra i giovani per questa opportunità di impegno civico.

In un solo anno sono raddoppiati i giovani che scelgono di svolgere il Servizio Civile Universale all’interno del Comune di Ancona. Si è chiuso il 16 aprile 2026 il termine per la presentazione delle domande relative al bando nazionale pubblicato dal Dipartimento per le Politiche Giovanili e il.🔗 Leggi su Anconatoday.it

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