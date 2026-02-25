Crystal Palace-Zrinjski Mostar Conference League 26-02-2026 ore 21 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici Gli inglesi vincono senza subire gol?
Il match tra Crystal Palace e Zrinjski Mostar, valido per la Conference League, si svolgerà il 26 febbraio 2026 alle 21:00. Le formazioni sono state rese note e si discutono le quote e i pronostici per questa sfida. Si ipotizza che gli inglesi, favoriti sulla carta, possano mantenere la porta inviolata e ottenere un risultato positivo.
Il Crystal Palace pensava probabilmente di affrontare la gara di ritorno del play-off contro lo Zrinjski Mostar come una formalità o qualcosa di simile: la differenza enorme di valori faceva presagire che gli inglesi fossero in ampio vantaggio già dopo i primi 90 minuti. Così, invece, non è stato: all’andata è maturato un 1-1 che. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
Conference League, pronostico Crystal Palace-Zrinjski: per le quote l'1 non è in discussioneSe la Fiorentina, sette gironi fa, ha regalato il 2 confermando il pronostico della vigilia non è andata allo stesso modo per il Crystal Palace che, impegnato a Mostar contro lo Zrinjski, sembrava dov ... tuttosport.com
