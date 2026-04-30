Selvini squalificato per scommesse La punta del Forlì out per 5 mesi

Un giocatore del Forlì è stato squalificato per cinque mesi a causa di scommesse illegali, segnando un nuovo episodio nel mondo del calcio minorile. La decisione è stata comunicata dalle autorità sportive dopo le indagini che hanno coinvolto anche altri club e calciatori. La squalifica riguarda esclusivamente il giocatore, che non potrà partecipare alle competizioni ufficiali durante il periodo stabilito.

Un nuovo caso di calcioscommesse scuote le leghe minori e tocca, sia pure solo marginalmente, il Forlì. Tra i coinvolti, infatti, figura anche Alessandro Selvini, 22enne attaccante approdato in Romagna in prestito dal Frosinone, società cui farà ritorno dopo il 30 giugno, alla naturale scadenza del contratto, senza aver lasciato traccia in biancorosso (13 presenze da gennaio in poi, però senza gol). Selvini è stato fermato dalla Procura Federale, insieme ad altri due giocatori (Gabriele Giacchino ed Edoardo Antoni, ora rispettivamente in forza a Vado e Monopoli), per aver scommesso su incontri nazionali (mai però della propria squadra) e internazionali, in palese violazione dell’articolo 4, comma 1, e dell’articolo 24, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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