Secam allarme debiti | rinviata l’assemblea È corsa contro il tempo

Nell'ultima giornata di aprile, si è registrata una notevole agitazione attorno a Secam, la multiutility della provincia di Sondrio. A poche ore dall’appuntamento con l’assemblea dei soci, è stata annunciata una sospensione dell’incontro a causa di questioni legate a un debito che sta creando problemi di gestione. La situazione ha portato a un rinvio dell’assemblea, suscitando preoccupazioni tra gli stakeholder coinvolti.

Ultimo giorno di aprile movimentato attorno a Secam. A poche ore dall’assemblea dei soci della multiutility della provincia di Sondrio, è cresciuta la preoccupazione per un debito diventato ormai difficile da gestire.Il nodo riguarda il rimborso dei mutui accesi negli anni scorsi per adeguare il.🔗 Leggi su Sondriotoday.it Notizie correlate PNRR, corsa contro il tempo: l’allarme per non perdere i fondiIl Presidente di ANCE Avellino, Silvio Sarno, ha lanciato un appello urgente rivolto alle stazioni appaltanti per gestire la fase finale del Piano... Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Secam, allarme debiti: rinviata l’assemblea. È corsa contro il tempo; Secam: assemblea rinviata per risolvere il nodo debiti mutui idrici. Servono subito 2 milioni; Secam offerta da 2 milioni per chiudere la crisi da 9,4 milioni. Le perle diVirginia: “Col paneto ghe vorea el biancheto” (e non il cappuccino) “I secamori vengono una volta all’anno, i secacoioni tutti i giorni” () Io e la mia persona preferita nel nostro posto preferito, pieno di ricordi della nostra casetta (parte il groppetto) - facebook.com facebook