In Italia, il settore dell'insegnamento vede principalmente donne di età superiore ai 45 anni, che spesso devono affrontare un percorso lungo prima di ottenere un ruolo stabile. Recentemente, un'organizzazione sindacale ha espresso apertura verso i giovani insegnanti, proponendo maggiori tutele per le nuove generazioni di docenti. La situazione attuale evidenzia un settore in cui l'età e la stabilità lavorativa rappresentano ancora sfide significative.

Roma, 29 apr. (AdnkronosLabitalia) - Insegnare in Italia? È per lavoratrici mature. Già, perché l'80% è donna e over 45 prima di entrare nei ruoli, ma il cursus honorum è lungo. Si inizia a insegnare come precaria a 30 anni, qualcuna anche prima e dopo anni e anni di supplentite si entra di ruolo, spesso senza essersi mai interrogati sul proprio cedolino e sul proprio contratto di lavoro. Quasi sempre si ignora la normativa europea, ci si disinteressa di quella contrattuale pur coltivando da esperta la propria disciplina. Secondo il giovane e rappresentativo sindacato Anief è un paradosso tutto italiano: si parte dalla mortificazione dei diritti e non dalla valorizzazione di chi chiama in cattedra da precario prima dell'agognato ruolo, salvo poi negare il diritto alla famiglia coi trasferimenti.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Scuola, Anief 'apre' a giovani insegnanti: dare più tutele

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