Schianto nella notte sulla Novedratese | due feriti a Carimate

Nella notte tra il 29 e il 30 aprile 2026, un incidente si è verificato lungo la strada Sp32, conosciuta come Novedratese, a Carimate. Due persone sono rimaste ferite nell’incidente e sono state trasportate in ospedale. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per gestire la situazione e raccogliere elementi utili alle indagini. La strada è stata temporaneamente chiusa per consentire le operazioni di soccorso.

Incidente nella notte tra il 29 e il 30 aprile 2026 a Carimate, lungo la Sp32, la strada conosciuta come Novedratese. L’allarme è scattato poco dopo la mezzanotte per uno scontro tra due auto. L’impatto è avvenuto lungo uno dei tratti più trafficati della zona, provocando il ferimento di due.🔗 Leggi su Quicomo.it Notizie correlate Leggi anche: Roma, schianto nella notte sulla Tuscolana: due morti e due bambini feriti Leggi anche: Schianto nella notte sulla Pontebbana: due feriti, auto distrutte Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Schianto nella notte in via Pra’: muore motociclista di 47 anni; Schianto nella notte sulla SR308: perde la vita un uomo di 50 anni; Schianto nella notte sulla Novedratese: due feriti a Carimate; Incidente nella notte a Calco: uomo soccorso in gravi condizioni. Muore nell'auto in fiamme dopo l'incidenteSOVICILLE: Lo schianto sulla Statale e poi l'incendio che ha avvolto il veicolo. Le operazioni di spegnimento hanno rivelato il cadavere all'interno ... toscanamedianews.it Schianto nella notte sulla Statale 112, positivo all’alcol test: denunciato giovane automobilistaUn incidente stradale, fortunatamente senza gravi conseguenze, è costato una denuncia a un operaio di 25 anni originario di Favara, sorpreso alla guida in stato di ebbrezza. L’episodio si è verificato ... scrivolibero.it TRAGICO INCIDENTE NEL POMERIGGIO: MUORE UNA GIOVANE Tragico incidente nel pomeriggio lungo l’argine del Po a Canaro Una giovane di 18 anni ha perso la vita nello schianto Ferite un’altra ragazza e il conducente, indagini in corso https://www.c - facebook.com facebook