Schianto nella notte sulla Novedratese | due feriti a Carimate

Da quicomo.it 30 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella notte tra il 29 e il 30 aprile 2026, un incidente si è verificato lungo la strada Sp32, conosciuta come Novedratese, a Carimate. Due persone sono rimaste ferite nell’incidente e sono state trasportate in ospedale. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per gestire la situazione e raccogliere elementi utili alle indagini. La strada è stata temporaneamente chiusa per consentire le operazioni di soccorso.

Incidente nella notte tra il 29 e il 30 aprile 2026 a Carimate, lungo la Sp32, la strada conosciuta come Novedratese. L’allarme è scattato poco dopo la mezzanotte per uno scontro tra due auto. L’impatto è avvenuto lungo uno dei tratti più trafficati della zona, provocando il ferimento di due.🔗 Leggi su Quicomo.it

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