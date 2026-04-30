Scegliere inquadratura e luce | quasi una medicina

La fotografia viene utilizzata come strumento per documentare e raccontare esperienze legate alla salute mentale e alla vulnerabilità sociale. Attraverso l’inquadratura e la scelta della luce, si cercano di catturare momenti e situazioni che riflettono queste realtà. La modalità di scatto diventa così un mezzo di osservazione e di relazione con le persone coinvolte, offrendo un punto di vista visivo su temi spesso complessi e delicati.

La fotografia come strumento di osservazione e relazione per raccontare esperienze legate alla salute mentale e alla vulnerabilità sociale. È questo l’approccio che ha portato alla realizzazione del progetto fotografico "ESP e Drop-In. Dove l’incontro diventa cura": realizzato nell’ambito di Fotografia Europea da undici fotografi del Laboratorio Sociale dell’Associazione Refoto, in collaborazione con il Dipartimento ad Attività Integrata di Salute Mentale e Dipendenze Patologiche. Curata da Alberto Cucchi, la mostra che sabato 2 maggio alle 17 sarà inaugurata negli spazi della ex sede Aci di via Secchi 11, propone fino al 24 maggio un percorso interattivo con immagini, installazioni e video che offrono una lettura partecipata dei temi trattati, tra cui il ruolo degli esperti in supporto tra pari e il contrasto allo stigma.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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