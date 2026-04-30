Nella giornata del 30 aprile 2026, le forze dell'ordine hanno sequestrato articoli contraffatti tra cui scarpe, borse e giubbotti, anche di marche di lusso, per un valore complessivo superiore a 580 mila euro. Sono state denunciate sei persone coinvolte in questa attività illecita. Le operazioni sono state condotte in diverse località della Toscana, con l'obiettivo di contrastare la diffusione di prodotti falsificati sul mercato.

Firenze, 30 aprile 2026 – Un altro duro colpo al mercato del falso in Toscana. Su autorizzazione della Procura della Repubblica di Firenze, emergono i dettagli di una serie di interventi condotti negli ultimi mesi che hanno portato al sequestro di migliaia di prodotti contraffatti e alla denuncia di sei persone. Un fenomeno diffuso e organizzato. Nell’area fiorentina il fenomeno interessa sia il centro urbano sia l’hinterland, dove vengono individuati snodi logistici e canali di distribuzione illegali. Per contrastarlo, il Comando Provinciale di Firenze, su direttiva del Comando Regionale Toscana, ha attivato un piano operativo fondato su analisi del rischio e attività di intelligence mirate a individuare i luoghi di stoccaggio e interrompere la commercializzazione dei prodotti falsi.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Scarpe, borse e giubbotti contraffatti (anche di lusso): sequestri per oltre 580mila euro e sei denunce

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