Assalti nelle case bloccata la banda che si spostava su auto a noleggio | trovati decine di orologi scarpe borse e giubbotti rubati

Una banda di ladri specializzati in furti nelle abitazioni è stata smantellata a Como. Gli agenti hanno intercettato e fermato i sospetti mentre si spostavano a bordo di veicoli a noleggio, trovando un’ingente quantità di merce rubata. Tra gli oggetti sequestrati ci sono decine di orologi di diverse marche, scarpe di varia provenienza, borse griffate, capi di abbigliamento con loghi noti e altri oggetti di valore.

Como – Decine di orologi di ogni marca e modello, scarpe nuove ma anche usate e sformate o annerite, borse da donna griffate, zaini sportivi, capi di abbigliamento con una particolare predilezione per giubbotti, piumini e magliette con loghi celebri. Inoltre f rancobolli da collezione, monete custodite in cofanetti, assegni circolari non più utilizzabili e conservati dai proprietari forse più come ricordo che per il loro valore. E poi l’oro: catenine, orecchini, anelli, ciondoli, bracciali. La refurtiva trovata dalla Squadra Mobile nell’abitazione dei ladri arrestati nel fine settimana, messa tutta in fila sembra il catalogo di uno store dell’usato. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Assalti nelle case, bloccata la banda che si spostava su auto a noleggio: trovati decine di orologi, scarpe, borse e giubbotti rubati Leggi anche: Ostia: trovati orologi, argenterie e borse rubate. Nei guai 9 latinos Leggi anche: Metal detector nelle scuole dopo l’omicidio di Aba: “Dispositivi portatili per ‘scannerizzare’ giubbotti, scarpe e zaini” Si parla di: Assalti nelle case, bloccata la banda che si spostava su auto a noleggio: trovati decine di orologi, scarpe, borse e giubbotti rubati; La uccido: terrore in casa, bloccato dopo l’assalto con un estintore. Assalti nelle case, bloccata la banda che si spostava su auto a noleggio: trovati decine di orologi, scarpe, borse e giubbotti rubatiLa refurtiva trovata dalla Squadra Mobile nell’abitazione dei ladri arrestati nel fine settimana, messa tutta in fila sembra il catalogo di uno store dell’usato. Invece è solo una parte delle moltepli ... ilgiorno.it