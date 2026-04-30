Le autorità stanno procedendo con un’indagine per verificare se la concessione della grazia a una persona coinvolta in un procedimento penale si basi su informazioni false. Al momento non sono stati resi noti dettagli specifici sulle accuse o sui procedimenti giudiziari correlati. Le indagini mirano a chiarire eventuali discrepanze tra i dati presentati e le circostanze reali. La questione è al centro di un’attenzione crescente nell’ambito legale.

Ora indagano per sapere se la grazia a Mainetti poggiava su fatti falsi. Ma perché non hanno indagato prima? Walter Morano via email Gentile lettore, è in atto uno scaricabarile: il Quirinale lancia la patata bollente al Ministro Nordio, Nordio la lancia alla Procura generale di Milano e la Procura dice: “Siamo stati diligenti, ma magari non perspicaci”. A me pare che le colpe siano di tutti loro in concorso e non risparmino il Capo dello Stato, benché dispiaccia doverlo dire. Mattarella non è una suorina ingenua e non può essere stato raggirato. Tra 2025 e inizio 2026 il Quirinale ha ricevuto quasi 1.700 domande di grazia, per lo più da ergastolani.🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

lo #scaricabarile

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Se le condizioni della graziata sono vere allora non ci sarebbe dovuta volere la grazia per sospendere la pena. Se sono false è indecente lo scaricabarile in atto. Il caso illumina che s’è fulminato il rapporto fra potere e responsabilità. x.com

Su #LaRagione di oggi, mercoledì #29aprile: #Annunciazione, incombe il #1maggio; #uscire dal #Patto di #stabilità e #crescita è da fuoriusciti di #testa; #Politica in #affanno; #scaricabarile, caso #Minetti. #laprima - facebook.com facebook