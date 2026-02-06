SicurezzaSchlein | scaricabarile governo

Il segretario del Pd, Elly Schlein, non le manda a dire al governo. In un’intervista, ribadisce che il partito ha una linea chiara sulla sicurezza e che non ci sono divisioni interne.

12.30 Il Pd ha "una maggioranza e una linea chiara. Si può essere d'accordo o no,ma è sbagliato dare l'idea che il partito abbia linee diverse: ne ha una sola,non 2, non 3 e non nessuna". Così la leader Schlein alla Direzione Pd."Siamo competitivi,possiamo vincere elezioni",dice. "Gravissimo quanto accaduto a Torino e solidarietà agli agenti feriti", ma "non si usi quanto accaduto per giusticare nuove strette alle libertà di tutti. Ci opporremo fermamente a ogni tentativo di stretta repressiva". Dal governo "slogan vuoti" e scaricabarile.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

La leader del Partito Democratico, Elly Schlein, critica duramente il governo Meloni sulla gestione della sicurezza.

Il dibattito sulla sicurezza richiede un confronto serio e trasparente.

