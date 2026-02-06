SicurezzaSchlein | scaricabarile governo
Il segretario del Pd, Elly Schlein, non le manda a dire al governo. In un’intervista, ribadisce che il partito ha una linea chiara sulla sicurezza e che non ci sono divisioni interne.
12.30 Il Pd ha "una maggioranza e una linea chiara. Si può essere d'accordo o no,ma è sbagliato dare l'idea che il partito abbia linee diverse: ne ha una sola,non 2, non 3 e non nessuna". Così la leader Schlein alla Direzione Pd."Siamo competitivi,possiamo vincere elezioni",dice. "Gravissimo quanto accaduto a Torino e solidarietà agli agenti feriti", ma "non si usi quanto accaduto per giusticare nuove strette alle libertà di tutti. Ci opporremo fermamente a ogni tentativo di stretta repressiva". Dal governo "slogan vuoti" e scaricabarile.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
Approfondimenti su Sicurezza Schlein
**Sicurezza: Schlein, 'è fallimento governo Meloni, no a scaricabarile su nostri sindaci'**
La leader del Partito Democratico, Elly Schlein, critica duramente il governo Meloni sulla gestione della sicurezza.
Lepore: "Sulla sicurezza il governo è vittima della sua stessa propaganda. Basta scaricabarile"
Il dibattito sulla sicurezza richiede un confronto serio e trasparente.
PD, Schlein: Facciamo quello che il governo Meloni non sta facendo
Ultime notizie su Sicurezza Schlein
Argomenti discussi: Bonaccini: Sulla sicurezza il governo è in grande difficoltà. No a scorciatoie inutili, sì a più agenti pagati meglio; Giuseppe Conte | Sulla sicurezza il governo non funziona I fatti di cronaca sono strumenti di propaganda.
**Sicurezza: Schlein, 'è fallimento governo Meloni, no a scaricabarile su nostri sindaci'**Roma, 6 feb. (Adnkronos) - La sicurezza e l'ordine pubblico sono responsabilità del governo nazionale. La smettessero di scaricare le responsabilità sui nostri sindaci. La sicurezza è il fallimento d ... lanuovasardegna.it
Sicurezza, Schlein: altro fallimento del governo MeloniRoma, 6 feb. (askanews) - La sicurezza è 'un altro fallimento del governo Meloni, con l'aumento dei reati nel 2023 e nel 2024'. Lo ha detto ... notizie.tiscali.it
Dritto e rovescio. . "Sono contenta che la sinistra abbia scoperto il tema della sicurezza visto che per anni hanno detto che il problema non c'era" Giorgia Meloni a #drittoerovescio sulle parole di Elly Schlein sulla sicurezza facebook
Dite che la sicurezza è la vostra priorità. Ma quale Quella dei decreti che fanno rumore o quella della case che faticano a restare in piedi Anche quella degli sfollati di #Niscemi è sicurezza. La solidarietà non si annuncia, si finanzia. #Schlein x.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.