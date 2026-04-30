Questa sera su Italia 1, Le Iene dedicano spazio allo scandalo legato al VAR nel calcio italiano, presentando un video controverso e ascoltando nuove testimonianze. Tra gli intervistati figura anche l'ex arbitro Gianluca Rocchi, che fornirà chiarimenti sul caso. Sullo sfondo, ci sono indagini della Procura di Milano e interrogativi sui controlli e le decisioni prese dall'organo che gestisce gli arbitri e il sistema VAR.

Il caso VAR torna al centro della puntata de Le Iene con il video controverso e nuove testimonianze. Tra arbitri, FIGC e Procura di Milano, emergono dubbi su possibili irregolarità nel calcio italiano. Questa sera, giovedì 30 aprile, in prima serata su Italia 1 alle 21:20, torna un nuovo appuntamento con Le Iene, il celebre format di attualità e approfondimento. Alla conduzione troviamo Veronica Gentili e Max Angioni, mentre il programma è ideato da Davide Parenti e diretto da Antonio Monti. La puntata sarà disponibile anche in streaming sul sito ufficiale. Le Iene anticipazioni: ospiti in studio Tra gli ospiti della puntata di stasera ci saranno: The Kolors, protagonisti della scena pop italiana Giulia Innocenzi, nota per le sue inchieste di attualità e politica Giampaolo Morelli, volto noto del cinema e della televisione .🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Scandalo VAR a Le Iene: Intervista a Gianluca Rocchi stasera su Italia 1

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Una raccolta di contenuti

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