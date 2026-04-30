Dopo il Festival di Sanremo 2026, il rapper genovese Adam Sayf Viacava ha condiviso sui social diverse foto e messaggi dedicati alla sua compagna Bianca Genovese. La coppia ha attirato l’attenzione dei fan con post che mostrano il suo affetto e la passione reciproca, in particolare un biglietto con una dedica romantica. La loro relazione ha fatto discutere tra i follower, che hanno commentato con entusiasmo e curiosità.

Subito dopo la fine del Festival di Sanremo 2026, Adam Sayf Viacava, il rapper genovese classe 1999 che con “ Tu mi piaci tanto ” aveva conquistato pubblico e giurie, ha confermato la storia d’amore con Bianca Genovese, condividendo in rete non poche immagini e post dedicati alla loro relazione. Difatti la loro storia è uscita allo scoperto quando il Festival era ormai agli sgoccioli, come se quel secondo posto avesse dato il permesso di abbassare finalmente la guardia. Nelle settimane successive sono arrivate le prime foto di coppia pubbliche, poi la fuga d’amore a Portofino, scenario da cartolina per una relazione che fino a quel momento era stata vissuta lontano dai riflettori.🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Sayf è innamoratissimo: il biglietto con dedica romantica per Bianca fa impazzire i fan

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