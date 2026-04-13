Settant' anni insieme | la storia senza tempo di Davide e Concetta
Davide e Concetta hanno condiviso settant'anni di vita insieme, vivendo in un paese dell’Appennino campano. La loro storia d’amore è iniziata quando l’Italia attraversava un periodo di grande povertà e fatica. Nel corso degli anni, hanno affrontato insieme le sfide quotidiane, rimanendo uniti in modo stabile. La loro vicenda si svolge in un contesto rurale, testimonianza di un legame duraturo nel tempo.
Settant'anni. Davide e Concetta.In un paese dell'Appennino campano, una storia d'amore che dura da quando l'Italia era ancora un paese povero e faticoso.Ci sono anniversari che si festeggiano con il protocollo, e anniversari che parlano da soli.Quello di Davide e Concetta appartiene alla seconda.🔗 Leggi su Avellinotoday.it
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