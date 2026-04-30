Sapori Inclusivi otto ragazzi autistici gestori per un giorno del ristorante | Ci è piaciuto tanto

Questa mattina, nel ristorante Fahrenheit, si è svolto un evento legato al progetto ‘Sapori Inclusivi’, promosso dall’Asl Foggia in collaborazione con l’associazione iFun. Otto ragazzi con diagnosi di autismo hanno gestito il locale per un giorno, partecipando attivamente alle operazioni quotidiane. I giovani si sono detti molto soddisfatti e hanno espresso entusiasmo per l’esperienza vissuta.