Sanità in Piemonte c' è l' accordo tra Regione e sindacati per assumere nuovi infermieri

Oggi in Piemonte è stato firmato un accordo tra la Regione e i sindacati del settore sanitario volto a rispondere alla mancanza di infermieri nel sistema sanitario regionale. La firma del protocollo d'intesa rappresenta un passo concreto per aumentare il numero di assunzioni e migliorare l'organico delle strutture sanitarie locali. L’intesa mira a garantire un miglior servizio ai pazienti e a rafforzare il personale infermieristico presente nelle strutture pubbliche.

La regione Piemonte e le organizzazioni sindacali del settore sanitario hanno firmato oggi, 30 aprile, un protocollo d'intesa per affrontare la carenza di personale nel sistema sanitario regionale. L’accordo prevede la creazione di un tavolo permanente dedicato principalmente al reclutamento.🔗 Leggi su Novaratoday.it Notizie correlate Sanità, accordo fra Regione e sindacati sull'indennità di pronto soccorso: più risorse ai sanitariUn nuovo accordo fra Regione Umbria e sigle sindacali del comparto sanità (Cisl fp, Fials, Nursind, Nursing up) a sostegno dei sanitari impiegati in... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Sanità in Piemonte, c'è l'accordo tra Regione e sindacati per assumere nuovi infermieri; Sanità piemontese, il capolavoro di Riboldi: meno visite, più attese; Sanità territoriale e non autosufficienza: al via il confronto tra Uilp Piemonte e Regione; Sanità piemontese / Bilancio in rosso per 880 milioni di euro: parla l’assessore regionale Federico Riboldi. Sanità Piemonte, nasce il tavolo sugli infermieri: Nursing Up favorevoleUn primo passo per affrontare una delle criticità più evidenti del sistema sanitario. In Piemonte prende forma un nuovo strumento di confronto sul tema del personale sanitario, con l’istituzione di un ... giornalelavoce.it Sanità, nasce un tavolo permanente per il reclutamento degli infermieri e il rafforzamento dei serviziL'accordo sottoscritto dalla Regione Piemonte e dalle organizzazioni sindacali di categoria: Risultato importante ... cuneodice.it Chieti, Lanciano, Vasto: la Asl presenta la nuova rotta della sanità provinciale Parco della salute, nuovi ospedali, Case di comunità e deficit ridotto da -47 a -11 milioni: cantieri e territorio entrano nello stesso disegno https://www.asl2abruzzo.it/parco-dell - facebook.com facebook Sanità pugliese in rosso, ira del centrodestra: “Ora una commissione d’inchiesta” x.com