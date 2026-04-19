Il 19 aprile la Chiesa ricorda San Leone IX, nato nel 1002 in Alsazia con il nome di Brunone di Egisheim-Dagsburg. Fu un papa noto per aver promosso riforme all’interno della Chiesa e per aver viaggiato molto per svolgere il suo ruolo di pastore tra le comunità. La sua figura viene celebrata come esempio di dedizione e impegno pastorale.

Il 19 aprile la Chiesa fa memoria di San Leone IX, nato Brunone di Egisheim-Dagsburg in Alsazia (1002). Formatasi alla scuola ecclesiastica di Toul, dove divenne vescovo nel 1027, guidò quella diocesi per venticinque anni prima di essere chiamato a Roma nel 1049, accettando il Pontificato con il consenso del clero e del popolo e assumendo il nome di Leone IX. Pastore energico e vicino alle comunità, fu un pontefice itinerante, percorrendo Italia, Francia, Germania e Svizzera per celebrare sinodi e confermare i fedeli. Al centro del suo ministero pose la riforma della Chiesa: contrastò la simonia, promosse la disciplina del celibato e richiamò clero e laici a un rinnovato senso di comunione e di libertà evangelica.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - San Leone IX, papa: riformatore e pastore itinerante (Santo del giorno 19 aprile)

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