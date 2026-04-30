San Gimignano | numeri top! Amministrazione virtuosa con un positivo di 6,5 milioni

San Gimignano ha registrato un avanzo di 6,5 milioni di euro, confermando la sua reputazione di amministrazione virtuosa. I numeri finanziari del Comune mostrano una gestione efficace delle risorse, con un saldo positivo che si riflette anche in investimenti e servizi alla cittadinanza. La solidità dei conti pubblici è stata resa nota attraverso i documenti ufficiali, senza commenti o analisi aggiuntive.

Gimignano, conti alla mano, fa parte di quei comuni conosciuti come amministrazione virtuosa. Infatti ai cinque milioni e trecentomila euro recuperati di avanzo della parte libera del risultato d’amministrazione nel rendiconto 2025, si è aggiunto un altro milione e 149,291,20 di euro, contati al centesimo, che sono arrivati dal capitolo di spesa del rendiconto di bilancio 2025 nella cassaforte del Comune dalla voce imposta, cioè la tassa di soggiorno sul turismo. Che hanno lasciato visitatori italiani e stranieri che hanno fatto sosta e dormito dentro o fuori le mura. Un altro risultato di amministrazione 2025 accompagnato da altre voci e dettagliate nel bilancio che dovranno servire "per trasferimenti, iniziative e servizi settore turismo e cultura per 536.🔗 Leggi su Lanazione.it

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