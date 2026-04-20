Bilancio positivo per San Giuliano Dalla lotta all’evasione 2,8 milioni

Il bilancio di San Giuliano si chiude con risultati positivi, grazie a un aumento delle entrate e a una lotta efficace contro l’evasione fiscale, che ha portato a circa 2,8 milioni di euro recuperati. Sono stati ridotti i costi legati ai contenziosi legali e sono stati effettuati investimenti in lavori pubblici. La gestione ha mostrato un miglioramento complessivo rispetto all’anno precedente.

Entrate in crescita, lotta all’evasione fiscale, riduzione delle spese per i contenziosi legali, investimenti in opere pubbliche. Sono alcuni dei capisaldi del bilancio 2025 del Comune di San Giuliano, il rendiconto economico-finanziario approvato in consiglio comunale con 16 voti a favore e 5 contrari. Il consuntivo si è chiuso con un risultato di amministrazione fortemente positivo: circa 15,5 milioni di euro. Al netto degli accantonamenti obbligatori e delle scelte amministrative già assunte - tra le quali il concordato fallimentare dell’ex municipalizzata Genia (per il quale sono stati accantonati circa 6 milioni di euro) - si registra un avanzo di oltre 5,1 milioni di euro.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Bilancio positivo per San Giuliano. Dalla lotta all’evasione 2,8 milioni Notizie correlate San Vincenzo, lotta all’evasione fiscale: recupero record da 1,7 milioni di euro nel 2025Il Comune di San Vincenzo, sulla costa degli Etruschi, ha chiuso il 2025 con un bilancio che non si limita a registrare un successo amministrativo,... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Bilancio positivo per San Giuliano. Dalla lotta all’evasione 2,8 milioni; Pantheon, dal primo luglio scatta l'aumento sul prezzo del biglietto. Tutte le informazioni; San Giuliano, Rendiconto 2025 approvato: oltre 20 milioni recuperati dall’evasione in sette anni; RIAPRE IL TEATRO SAN FILIPPO ALL’AQUILA: MINISTRO GIULI, SANGIORGI E CASELLI A INAUGURAZIONE. Bilancio positivo per San Giuliano. Dalla lotta all’evasione 2,8 milioniIl Consiglio comunale ha approvato con 16 voti a favore e 5 contrari il consuntivo per l’anno 2025. Arriva il via libera al restyling del centro abitato di Sesto Ulteriano e gli intervennti per la sic ... ilgiorno.it Bilancio a San Giuliano: Atti viziati: fermare tuttoIl bilancio del Comune di San Giuliano Terme potrebbe essere esposto al rischio di annullamento per il mancato rispetto dei termini previsti dal Regolamento di contabilità sulla consegna del parere ... lanazione.it Colori primaverili del mio giardino San Giuliano Nuovo - 19.4.2026 Alessandria - facebook.com facebook