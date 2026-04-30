La Sampdoria si trova a un passo dalla salvezza, che si otterrà con una vittoria contro il Südtirol. Se la squadra riesce a vincere, resterà in Serie B senza bisogno di altri risultati. Dopo questa partita, il focus si sposterà sulla società: il proprietario dovrà prendere decisioni sul futuro e sulla ricostruzione del club. La situazione è in attesa di sviluppi definitivi, con l’obiettivo di mantenere la categoria e pianificare i prossimi passi.

E adesso? L’uscita di scena di Matteo Manfredi, sostituito da Francesco De Gennaro (ventunesimo presidente della storia) ai vertici della Sampdoria, con la piena proprietà passata all’investitore asiatico Joseph Tey, ha diradato solo in parte i dubbi sul futuro societario. Domani potrebbe essere il giorno della festa o, per meglio dire, della fine dell’incubo con la zona retrocessione rimasta incombente sino a poche settimane fa. Di sicuro se dovesse battere un Südtirol in caduta libera la permanenza in B sarebbe aritmeticamente garantita per la squadra di Lombardo con un turno di anticipo, aprendo così la partita sul futuro. Difficile...🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Samp, salvezza a un passo, poi sarà ricostruzione: Tey ora deve decidere

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