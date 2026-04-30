Salvata la cultura | tornano i fondi per Umbria Jazz e Spoleto

Il Ministero della Cultura ha annunciato un finanziamento di 280 mila euro destinati a Spoleto e di 129 mila euro per Umbria Jazz. Queste risorse saranno utilizzate per sostenere gli eventi culturali nelle rispettive località. Le somme sono state confermate nelle ultime settimane e sono destinate a garantire il proseguimento delle manifestazioni musicali e artistiche. Nessuna ulteriore informazione sui criteri di assegnazione o sui dettagli delle attività finanziate.

?? Cosa sapere Il Ministero della Cultura stanzia 280 mila euro per Spoleto e 129 mila per Umbria Jazz. Il ripristino dei fondi annulla i tagli causati dal decreto sulle accise per i carburanti. Il senatore Zaffini ottiene il ripristino dei fondi per Umbria Jazz e il Festival di Spoleto dopo i tagli legati al decreto accise, destinando 280 mila euro alla manifestazione della città umbra e 129 mila euro all'evento musicale. La decisione politica arriva con un impegno diretto preso dal parlamentare .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Salvata la cultura: tornano i fondi per Umbria Jazz e Spoleto Notizie correlate Spoleto e Umbria Jazz, il Ministero della Cultura sblocca i fondi: Zaffini annuncia 409mila euro ripristinati“Duecentottantamila euro per il Festival dei Due Mondi di Spoleto e 129 mila euro per Umbria Jazz: sono queste le risorse ripristinate dal Ministero... Umbria, nuova legge sulla cultura e futuro delle rievocazioni storiche: scontro sui fondi e sulla normativaLe feste storiche, le rievocazioni, le giostre, il Palio, le sfide sono il grande collante sociale – il maggiore – delle piccole e medie comunità...