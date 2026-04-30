Salute al femminile a Bergamo | a maggio una settimana di visite specialistiche presso la Casa di Cura San Francesco

A Bergamo, nel mese di maggio, sarà organizzata una settimana dedicata alle visite specialistiche per le donne presso la Casa di Cura San Francesco. L’evento mira a offrire un’occasione per sottoporsi a controlli medici specifici e facilitare l’accesso alle prestazioni sanitarie. Questa iniziativa si rivolge alle donne del territorio e si propone di sensibilizzare sulla prevenzione in ambito sanitario femminile.

Un’iniziativa concreta rivolta alle donne del territorio bergamasco per promuovere la cultura della prevenzione e facilitare l’accesso alle cure. È quella organizzata dalla Casa di Cura San Francesco, che dal 4 all’8 maggio propone una settimana di visite specialistiche a tariffe agevolate. Il progetto si inserisce idealmente nel solco della recente Giornata Nazionale della Salute della Donna e trova un ulteriore significato simbolico in prossimità della Festa della Mamma: un’occasione per ricordare quanto sia importante prendersi cura della propria salute, in ogni fase della vita. Durante la settimana sarà possibile accedere, in regime di solvenza, a diverse prestazioni specialistiche pensate per offrire un primo livello di valutazione e monitoraggio in diversi ambiti.🔗 Leggi su Bergamonews.it Notizie correlate Salute del cuore: a Bergamo la Cardiologia della Casa di Cura San Francesco è un punto di riferimentoQuando si parla di salute del cuore, scegliere a chi affidarsi può fare davvero la differenza. La casa della salute mobile ad Artena, visite specialistiche dal 2 al 7 marzoArtena si prepara ad accogliere l'ambulatorio itinerante per la prevenzione e la diagnosi precoce. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Salute al femminile: la diagnostica che fa la differenza nelle diagnosi; (H) Open Week sulla Salute della Donna – 22/29 Aprile 2026; Giornata della salute della donna: farmacie e territorio insieme in prima linea; Dal 22 al 29 aprile Open Week sulla Salute della Donna. Casa di Cura 'San Michele', una targa per ricordare il dottor Vincenzo BarlettaNella settimana della prevenzione e della cura al femminile dal 22 al 29 aprile organizzata in Italia dalla Fondazione Onda Ets, anche la Casa di Cura San Michele di Maddaloni – tra le strutture osp ... casertanews.it Salute al femminile: a Varese una settimana di prevenzione e benessere con ASST Sette LaghiVARESE, 26 aprile 2026-In occasione della Giornata nazionale della salute della donna, l'ASST Sette Laghi scende in campo con un fitto calendario di iniziative gratuite coordinate dalla Fondazione Ond ... varese7press.it Presso la Casa di Cura Ambrosiana è attivo il nuovo ambulatorio per il pavimento pelvico, un servizio essenziale per migliorare la qualità della vita e il benessere quotidiano di donne e uomini. Attraverso percorsi fisioterapici personalizzati, una Dottoressa a - facebook.com facebook