A Salerno, il centro urbano si trova ad affrontare problemi legati al degrado e alla sicurezza, con alcune zone che mostrano segni di abbandono e un aumento delle situazioni di rischio. Le autorità locali hanno avviato interventi mirati per migliorare la vivibilità, ma persistono criticità in alcune aree della città. La questione riguarda anche la gestione degli spazi pubblici e la prevenzione di episodi di criminalità.

La bellezza di una città non risiede solo nei suoi profili storici, ma nella capacità di garantire dignità e tranquillità a chi la abita. Quando il tessuto urbano inizia a mostrare i segni del declino e l’ordine pubblico vacilla, il patto invisibile tra istituzioni e cittadini entra in una fase di profonda crisi. Salerno si trova oggi a un bivio, dove la gestione dello spazio comune e la tenuta della sicurezza si intrecciano in un nodo complesso che non può più essere ignorato. Tra il degrado dei luoghi simbolo, le criticità legate alla convivenza sociale e le ombre della microcriminalità, emerge la necessità di un nuovo sguardo sulla resilienza del territorio.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Salerno tra degrado e sicurezza: le sfide di un tessuto urbano fragile

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