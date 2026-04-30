Salerno accoglie 260 delegati provenienti da 41 paesi per la conferenza internazionale dell'IALC, organizzata dall'Accademia Italiana. L'evento vede la partecipazione di 96 scuole di lingue e 106 agenzie internazionali, che si riuniscono per discutere di turismo educativo. La città si prepara a ospitare questa occasione di scambio e confronto tra operatori del settore.

?? Cosa sapere Salerno ospita 260 delegati di 41 nazioni per la conferenza internazionale IALC. L'evento di Accademia Italiana coinvolge 96 scuole linguistiche e 106 agenzie internazionali. Oltre 260 delegati provenienti da 41 nazioni hanno trasformato Salerno nella capitale mondiale del turismo educativo tra il 15 e il 19 aprile 2026, segnando un punto di svolta per il settore con la conclusione della conferenza internazionale IALC. L'evento, che ha come motore principale l'impegno di Accad .🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Salerno ospita 260 delegati: il futuro del turismo educativo globale

Notizie correlate

Spogli guida E-SWAN: Firenze ospita il summit globale 2026Luca Spogli, primo ricercatore dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), ha ufficialmente iniziato il suo secondo mandato come...

Bologna ospita . QN Distretti 2026: ecco il packaging del futuroPrende il via da Bologna il nuovo ciclo di incontri promosso da QN Quotidiano Nazionale intitolato QN Distretti 2026 Le sfide dei territori e dei...