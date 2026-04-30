Nel giorno della Festa dei lavoratori, si torna a discutere di salari e condizioni di lavoro. In questa occasione, si osserva come sindacati e imprenditori siano coinvolti in un dialogo che spesso evidenzia accordi e divergenze. La giornata si svolge con manifestazioni e incontri pubblici, mentre restano aperti i temi legati alle rivendicazioni salariali e alle trattative tra le parti coinvolte.

Nel giorno della Festa dei lavoratori, simbolo delle rivendicazioni e delle conquiste operaie, si impone, inevitabile, un sincero dispiacere. Questo affonda le proprie radici nelle stranianti reazioni di giubilo con cui le principali sigle sindacali e datoriali del nostro Paese – con sparute eccezioni – hanno accolto il varo dell’ennesimo decreto Lavoro, licenziato martedì dal Cdm. Reazioni perlopiù figlie di una pervicace difesa di alcune incrostate rendite di posizione, volte, nel caso specifico, ad allontanare con decisione qualsiasi confronto su uno strumento ormai diffuso in gran parte d’Europa: il salario minimo. È una decisione che, stante l’attuale scenario nazionale e internazionale, è francamente sorprendente, soprattutto se si guarda a ciò che avviene nel resto d’Europa.🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Salario “giusto”, la straniante complicità di sindacati e imprenditori

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