Una donna è stata trovata in possesso di una refurtiva del valore di circa 7.000 euro, composta da oltre 1.250 oggetti tra prodotti di marca, capi di abbigliamento, generi alimentari e souvenir. La merce era stata rubata tra novembre 2025 e marzo 2026 in diverse strutture del paese, tra cui anche l’hotel dove la donna lavorava. La merce è stata sequestrata durante una perquisizione domiciliare.

Ammonta a 7.000 euro il valore totale della refurtiva che le hanno trovato in casa: oltre 1.250 oggetti tra prodotti di marca per la cura e l’igiene della persona, capi di abbigliamento, generi alimentari e souvenir rubati tra novembre 2025 e marzo 2026 in più strutture del paese, compreso.🔗 Leggi su Trentotoday.it

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Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Ruba centinaia di prodotti di marca, anche nell’hotel dove lavora: una refurtiva da 7.000 euro; Ruba portafogli e chiavi in panificio: poi aggredisce fratello panettiere e picchia carabinere; Ruba un televisore e lo rivende: denunciati; Ruba nel panificio, scappa e si nasconde in una casa: arrestato.

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