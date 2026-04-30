Rosa mistica - Maria nel maggio degli artisti | esposizione in piazza San Giustino

Maggio è il mese mariano per antonomasia e il neonato gruppo Artisti Teate Nostra dell'associazione culturale omonima, organizza una esposizione di arte contemporanea dal titolo “Rosa mistica-Maria nel maggio degli artisti”.L'inaugurazione è sabato 2 maggio alle ore 18 presso "Acqua & Sapore" in.🔗 Leggi su Chietitoday.it

Notizie correlate

Visite oculistiche gratuite in piazza San Giustino per la settimana mondiale del glaucomaLe visite saranno a cura del Centro nazionale di alta tecnologia in oftalmologia di Chieti diretta dal prof.